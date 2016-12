Dalla Cina ecco le pere a forma di Buddha

07:58 - Una nuova moda arriva dalla Cina: far crescere la frutta costringendola ad assumere forme particolari. All'inizio c'erano le angurie cubiche. Il frutto veniva messo all'interno di una forma in plexiglass e lì costretto a maturare seguendo quella forma. Ora però la fantasia si è spinta oltre e sulle bancarelle cinesi sono iniziate a spuntare le pere a forma di Buddha.

L'effetto è sicuramente pirotecnico. Online è inoltre possibile acquistare i propri contenitori per far crescere frutta e ortaggi seguendo le nostre fantasie. Così è possibile avere zucchine a forma di stella, oppure a forma di cuore. Certo, la pera Buddha è divertente ma allo stesso tempo un po' politicamente scorretto. Infatti è stato scelto uno dei culti che predica la serenità per sperimentare la tecnica. Chissà se un giorno si vedranno anche frutti a forma di Cristo o Maometto.