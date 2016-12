22 settembre 2014 Dal talamo di ghiaccio al materasso nell'armadio: i 25 letti più incredibili Per chi si sente una principessa, può fare sogni d'oro nella carrozza di Cenerentola Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:16 - Preferireste dormire in un enorme barile di birra o in un letto di ghiaccio? O magari circondati da libri o guardando le stelle. Altrimenti, per chi si sente una principessa, potrebbe fare sogni d'oro nella carrozza di Cenerentola. Se invece volete un po' di privacy, potete accomodarvi sul materasso incassato nell'armadio. Insomma, c'è n'è davvero per tutti i tipi: non vi resta che scegliere quello perfetto per voi.