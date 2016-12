16 luglio 2014 Dal 1981 a caccia di Vip e celebrità

Ecco l'uomo che ha inventato i selfie Da Ronald Reagan a Mike Tyson, da Clint Eastwood a Jennifer Aniston. Da 33 anni Lester Wisbrod colleziona autoscatti in compagnia dei personaggi più famosi d'America.

15:00 - Dagli attori ai cantanti, dagli eroi dello sport agli uomini più potenti del pianeta. L'album dei ricordi di Lester Wisbrod, 67 anni, è pieno zeppo di celebrità. E in tutte le foto compare anche lui, l'inventore dei selfie. Dal 1981, anno in cui acquistò una macchina fotografica compatta, una Canon Sure Shot 35mm, Lester va a caccia di Vip per strappare un autoscatto in loro compagnia.

Tra le 150 fotografie compaiono l'ex presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e il campione di pugilato Mike Tyson; l'attore Clint Eastwood e la sua collega Jennifer Aniston; il regista Steven Spielberg e persino il mitico droide di Guerre Stellari R2-D2.