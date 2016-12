25 marzo 2014 Da Vinci, Giulio Cesare e Archimede: gli italiani più conosciuti al mondo A stabilirlo è stato il progetto Pantheon sviluppato presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) Tweet google 0 Invia ad un amico

10:43 - Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha stilato una classifica degli italiani più conosciuti nel mondo. A vincere è stato uno dei più grandi geni dell'umanità: Leonardo Da Vinci. Pittore, ingegnere, scienziato e inventore è l'italiano più conosciuto al mondo. Al secondo e terzo posto troviamo il politico Giulio Cesare e il matematico Archimede.



Grazie alla sua lunga storia, l´Italia è il luogo di nascita di molti personaggi famosi che hanno notevolmente caratterizzato il corso della storia, personaggi come Dante, Virgilio, Galileo Galilei e Cristoforo Colombo che cambiò la storia con la sua scoperta dell´America nel 1492. Italiani molto famosi all'estero ,secondo la ricerca grazie alle loro scoperte, alle loro opere e invenzioni.

La fama degli italiani nel mondo continua con alcuni scrittori, Catullo e Platone, con figure religiose come Benedetto da Norcia e Papa Gregorio e con pittori come Michelangelo e Raffaello. Tra i registi più conosciuto troviamo Federico Fellini e tra i calciatori a vincere è Francesco Totti. Nel mondo del teatro e del cinema gli attori con più fama sono: Marcello Mastroianni, Bud Spencer, Sophia Loren e Monica Bellucci.