22 marzo 2014 Da uomo a bambola di 'plastica'

Ha speso 70mila euro in operazioni L'americana Katella Dash si è sottoposta all'intervento per cambiare sesso a 23 anni e da allora ha un'ossessione per la chirurgia plastica Tweet google 0 Invia ad un amico

09:42 - Si è operata per cambiare sesso a 23 anni e con il passare del tempo un'americana è diventata dipendente dalla chirurgia estetica, tanto da spendere oltre 70mila euro per trasformarsi in una donna di 'plastica'. Non soddisfatta dei numerosi interventi a cui si è sottoposta, Katella Dash vuole ingrandire ulteriormente il suo seno, ma negli Usa non c'è nessun medico disposta ad accontentarla. I suoi amici temono seriamente per la sua salute.

Un'autentica ossessione quella della 38enne ragazza di Minneapolis, che si è sottoposta a ripetuti interventi al seno, a labbra, guance e mento. Insomma, rifatta da capo a piedi. Una cura maniacale per il suo corpo, tanto da dedicarci ogni giorno la bellezza di tre ore.



Vuole un seno nuovo, ma rischia la salute - Ma Katella Dash non ha nessuna intenzione di fermarsi e vuole un seno nuovo di zecca. Gli amici più intimi sono preoccupati per la sua salute e nessun medico americano è disposto a operarla nuovamente. Ma la ragazza, attraverso le colonne del britannico Mirror, va avanti per la sua strada: "Non mi preoccupo delle conseguenze o delle eventuali complicazioni per la mia salute. Sono pronta a rischiare, voglio solo avere seni più grandi".