12 gennaio 2014 Da Sydney a Parigi, in 60 città in metropolitana si va senza pantaloni E' la 13esima edizione della "No Pants Subway Ride" che vuole portare un "briciolo di follia" nella vita quotidiana Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:55 - Domenica in slip nelle metropolitane di circa 60 città di tutto il mondo, tra cui Parigi, Sydney, Hong Kong, Pechino e Nuova Delhi. Scopo della 13esima giornata mondiale "senza pantaloni" (No Pants Subway Ride), lanciata a New York nel 2002, è portare un "briciolo di follia" nella vita quotidiana. Ecco le regole per partecipare alla manifestazione: "Essere pronti a prendere la metro senza pantaloni essendo però capaci di mantenere un'aria seria".