12 aprile 2014 Da scritte sbagliate a pubblicità storte: le sviste più clamorose sul lavoro Molte le foto sul web che immortalano gli errori dei lavoratori Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:36 - Siamo tutti esseri umani e gli esseri umani commettono errori. Il web colleziona le immagini delle sviste più clamorose e divertenti in più ambiti lavorativi: da chi si occupa della manutenzione delle strade a chi cucina gli hamburger. Scatti che fanno sorridere e che vengono raccolti nel sito "You had one job!" ("Avevi un solo lavoro da fare!").