5 aprile 2014 Da arrestare per eccesso di legittima igiene Si sa che il genere femminile è ossessionato dalle pulizie e dall'uso dell'aspirapolvere, ma queste donne hanno superato davvero il limite Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:01 - Le donne lo sappiamo, sono le regine della casa e delle pulizie, sempre pronte nei momenti vuoti della giornata a dare una spolverata all'arredamento o a riordinare gli armadi, ma in questo caso sarebbero da denunciare per eccesso di igiene. L'utilizzo dell'aspirapolvere in queste fotografie forse è troppo eccessivo, ma siamo anche certi che sicuramente qualche donna ci ha pensato a pulire il giardino con il loro strumento preferito.