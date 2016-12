27 marzo 2014 Crolla la natalità, agenzia danese lancia un concorso: "Vince chi concepisce in viaggio" Si prenota una vacanza per due, ci si gode "appieno" il soggiorno e alla fine si fa un test di gravidanza: se il risultato è positivo, si vincono un sacco di premi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:47 - "Do It for Denmark!", letteralmente "Fallo per la Danimarca": è il concorso lanciato da un'agenzia viaggi danese che, visto il basso tasso di natalità nel Paese, invita le coppie a concedersi una vacanza romantica per fare più sesso (e quindi più figli). Partecipare alla competition è semplice: basta prenotare un viaggio per due, "godersi" appieno il viaggio e infine fare un test di gravidanza. Se il risultato è positivo, si vincono un sacco di premi.

"Può il sesso salvare il futuro della Danimarca?". L'agenzia di viaggio Spies crede proprio di sì e per questo mette in palio sconti e regali per tutti i futuri genitori che concepiranno il figlio in vacanza. Ma l'avvertimento è chiaro: il regalo più grande sarà sicuramente il nuovo arrivato in famiglia.