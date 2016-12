10 aprile 2014 Cowgirl, sogno erotico per soldati Il sito TheBrigade, pensato per fornire intrattenimento ai militari americani impegnati nelle missioni all'estero, ha raccolto le 135 foto più sexy e intriganti di cowgirl, realizzando una fotogallery per rallegrare i militari a stelle e strisce Tweet google 0 Invia ad un amico

17:38 - Se il cowboy, nell'immaginario femminile, è da sempre un modello sexy, in quello maschile la cowgirl lo è, se possibile, ancora di più: la sola idea della cavalcata apre nelle menti degli uomini lampi di immaginazione a luci rosse. Così TheBrigade, sito di intrattenimento pensato per i soldati americani, ha riunito in una fotogallery le 135 cowgirl più sexy di sempre. E se alcune non hanno né cavallo né stivali né cappellaccio, non importa: per cavalcare con la fantasia bastano le foto.