Costa Rica, donna caricata e lanciata da un toro: miracolosamente illesa

09:04 - Allo Zapote Bull Festival in Costa Rica il divertimento consiste nel dividere l'arena con un toro, per poi darsi alla fuga una volta che si viene puntati dall'animale. L'impresa non è propriamente riuscita a una donna che è stata letteralmente caricata e lanciata dal toro in mezzo al pubblico. Nonostante le immagini possano far pensare al peggio, la donna è rimasta miracolosamente illesa.