26 maggio 2014 Cosa succede se in strada lei aggredisce lui? L'esperimento sociale, realizzato in un parco di Londra con un'unica coppia di attori, mostra come le reazioni siano opposte a seconda del sesso dell'aggressore Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:42 - Quando una ragazza viene aggredita in strada dall'uomo che è con lei, immediatamente i presenti vanno in suo soccorso e minacciano di chiamare la polizia. Se, però, i ruoli sono invertiti le reazioni cambiano. Nessuno, infatti, interviene in aiuto di un uomo che viene picchiato dalla propria fidanzata. L'esperimento, realizzato in un parco di Londra con la stessa coppia di attori, vuole sensibilizzare le persone sugli abusi domestici subiti dagli uomini.

Seconda l'associazione "Mankindinitiative", che ha promosso la campagna, in Inghilterra il 40% dei casi di violenza domestica ha come vittime gli uomini. Il messaggio che si vuole diffondere è che la violenza è violenza (#ViolenceisViolence), indipendentemente dal sesso di chi la subisce.