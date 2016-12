Coreografia padre-figlia su Youtube: il video fa 7 milioni di visualizzazioni

17:07 - Non ci sono più i padri austeri e tutto di un pezzo di una volta. Oggi spopolano i padri giocherelloni e amorevoli, come dimostra questo video che in breve tempo è stato visualizzato da quasi 7 milioni di persone su YouTube. Un vero e proprio video virale, in cui un giovane padre, mascherato da cavallo, ha ballato con la sua bambina sulle note di Shake It Off di Taylor Swift.