15:28 - Improvvisano la coreografia e sembra che si divertano sul serio: i due piccoli protagonisti di questo video amatoriale girato in Corea del Sud si dimenano davanti alla telecamera e non si preoccupano di eventuali errori di "esecuzione". Il maschietto è un po' più rigido ma non rinuncia ad accompagnare la sua partner candidata sin da ora a diventare l'erede della migliore Shakira.