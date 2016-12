13 maggio 2014 Copia e incolla: in Cina "spunta" la grande Sfinge di Giza a grandezza naturale La fedele replica dell'enorme statua dal volto umano e corpo di leone è apparsa a Luquan, nella provincia di Hebei. E' costruita con cemento, acciaio e ferro Tweet google 0 Invia ad un amico

12:34 - Enorme, imponente e persino con addosso tutti i segni dell'età, come il naso rovinato. A Luquan, nella provincia cinese di Hebei, è spuntata una perfetta replica della grande sfinge di Giza, in Egitto. Lunga oltre 60 metri e alta venti proprio come l'originale, l'opera è stata costruita in cemento, acciaio e ferro. Peccato solo che, al suo fianco, non ci sia la grande piramide. Almeno per ora...