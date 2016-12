27 marzo 2014 Con un po' di colore e di ironia il caschetto per bambini diventa divertente L'idea di una pittrice americana che decora i dispositivi medici per i piccoli affetti da plagiocefalia Tweet google 0 Invia ad un amico

08:11 - L'artista Paula Strawn usa il suo talento per rendere allegri e unici gli elmetti per bambini. Si tratta di dispositivi medici che servono a far crescere le ossa del cranio in maniera assistita in caso di plagiocefalia, vale a dire la deformazione della testa durante i primi mesi di vita. Una sindrome tuttavia trattabile con l'ausilio, appunto, di speciali caschetti che di solito sono bianchi e antiestetici. Paula li rende invece, colorati, spiritosi e a prova di bambino.