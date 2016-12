23 maggio 2014 Con un mondo di selfie dai social

11:01 - In occasione dell'Earth Day 2014, celebrato il 22 aprile, la Nasa aveva lanciato un'iniziativa sulle proprie piattaforme social. L'ente spaziale Usa aveva invitato le persone di tutto il mondo a inviare un selfie, accompagnato dal tag #GlobalSelfie, specificando il luogo esatto in cui la foto era stata scattata. L'idea ha avuto successo, visto che tra Facebook, Twitter, Google+ e Flickr, sono state postate alla Nasa oltre 50mila immagini. Con i selfie globali, la Nasa ha realizzato un video e un mappamondo formato da 36mila di queste foto.

La Nasa ha reso omaggio in questo modo alla Giornata della Terra, dando nel frattempo informazioni sulle operazioni che l'agenzia sta portando avanti, anche in difesa dell'ambiente. Gli scatti, arrivati da 113 Paesi, sono visibili in modo interattivo sul sito ufficiale, grazie a una sfera terrestre da 3,2 gigapixel.