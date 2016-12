10 settembre 2014 Compra dei negativi e trova un tesoro

15:15 - Chi trova un negativo trova un tesoro. Non sempre è vero, ma lo è stato nel caso di Matthew Salacuse, fotografo newyorkese specializzato in fotografia documentaria ed editoriale. E' servito l'occhio e l'intuito di un professionista per capire che tra i negozi dell'usato e i mercatini delle pulci di Manhattan poteva nascondersi qualcosa di molto prezioso. Spinto da una passione nata anni prima, Salacuse ha comprato diversi negativi destinati ad essere buttati via. Quando li ha sviluppati è arrivata la sorpresa: aveva strappato all'oblio non solo immagini più recenti, ma anche inediti scatti della New York anni '40 e addirittura una foto a colori di Duke Ellington.

Fotografo "di strada" - Ancora studente alla New York University, Matthew Salacuse ha iniziato a raccogliere le foto per strada, incuriosito dalle ragioni per cui venivano perse o abbandonate. Dopo aver collezionato e raccolto in un album un migliaio di foto "orfane", ha preso a girare per i mercatini di New York alla ricerca di negativi da salvare. E ci è riuscito, tanto che la sua "negative collection" conta migliaia di foto di ogni epoca. C'è un ritratto di un giovanissimo Leonardo di Caprio, uno scatto della metropolitana newyorkese negli anni '50 e anche un'immagine della Danimarca post seconda guerra mondiale. Il pezzo forte? Una rara foto di Duke Ellington a colori al quale questo progetto è riuscito a riportare alla luce.