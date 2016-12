Come ti trasformo un oggetto di uso quotidiano in un'opera d'arte

12:01 - Alimenti, oggetti di uso comune, un iPhone e tanta fantasia. Brock Davis, artista di Minneapolis, continua a deliziare i suoi oltre 100mila followers su Instagram, con i suoi eccentrici scatti realizzati con un melafonino. Davis è molto popolare per la sua capacità di vedere l'arte come un gioco e per come sa trasformare gli oggetti di uso quotidiano in vere e proprie opere d'arte.