5 gennaio 2014 Come si invecchia... dal 1991 a oggi una famiglia americana in posa Un'idea originale del fotografo Zed Nelson che racconta gli anni che passano in 22 foto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:08 - Lo stesso giorno, ogni anno, la stessa famiglia, stesso scenario e 22 scatti. Nel 199 il fotografo Zed Nelson chiese al suo amico e alla moglie incinta se poteva documentarli in un ritratto. Così è nata questa serie, chiamata semplicemente "The Family". Il progetto cattura più di due decenni di mode e acconciature, e le relazioni che cambiano sotto i nostri occhi. Il giovane bambino diventa un adulto cresciuto , mentre i nuovi genitori invecchiano poco a poco. In un'intervista il fotografo spiega: "Il linguaggio del corpo mi affascina, in un primo momento il figlio rimane vicino a sua madre, poi si ottiene l'indipendenza e poi sempre più legami con suo padre. Questi sono i cicli del processo di invecchiamento".