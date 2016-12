19 marzo 2014 Colorado, la natura ha il sopravvento: ecco l'invasione dei "cespugli rotolanti" In alcuni periodi dell'anno, la salsola, la pianta erbacea da cui hanno origine, si stacca dalle radici e forma una "palla" vegetale che, sospinta dal vento, rotola lontano permettendo la dispersione dei semi. Ma non sempre il processo è sotto controllo... Tweet google 0 Invia ad un amico

07:54 - Si chiamano "tumbleweeds", espressione che può più o meno essere resa con "cespugli volanti di erbacce", e sono tipici del paesaggio del deserto del centro e del nord America. In alcuni periodi dell'anno, la salsola, la pianta erbacea da cui hanno origine, si stacca dalle radici e forma una "palla" vegetale che, sospinta dal vento, rotola lontano permettendo la dispersione dei semi. A volte però, evidentemente, la natura non controlla bene questo processo ed ecco che, come sta avvenendo in questi giorni in Colorado, ci si può trovare nel mezzo di una vera e propria invasione di cespugli rotolanti...