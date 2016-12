16:42 - Un piede in una staffa e l'altro in aria su un cavallo in corsa, l'equitazione si fa acrobatica ad Aba Town, nella provincia del Sichuan, nella Cina sudoccidentale. Circa 300 fantini si sono sfidati in quindici specialità differenti per il tradizionale festival di equitazione che premia i migliori atleti. I partecipanti indossano abiti tradizionali dai colori sgargianti.