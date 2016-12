9 luglio 2014 Cina, vince 1,8 milioni alla lotteria

e ritira il premio mascherato Baciato dalla fortuna, un uomo della provincia dello Shanxi non ha voluto svelare la propria identità alla folla e ai tanti cronisti presenti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:14 - La dea bendata bacia l'uomo... mascherato. Il fortunato vincitore della lotteria della provincia cinese dello Shanxi si è presentato con il volto coperto al ritiro del mega assegno da 15 milioni di yuan, pari a circa 1,8 milioni di euro. Non si tratta, però, del primo caso: in passato l'ambito premio è stato ritirato, tra gli altri, dall'Uomo ragno, dai Power Rangers e persino da un panda gigante. Meglio non far sapere in giro di essere milionari...