18 marzo 2014 Cina, sfilata milionaria di intimo

Modella indossa slip e reggiseno d'oro Va in passerella il capo più costoso della storia della moda da 3 kg d'oro

11:04 - Una sfilata milionaria in Cina. Una modella sfila con slip e reggiseno completamente realizzati in oro, dal peso di tre kg e dal valore di alcuni milioni di yuan. Molti gli spettatori accorsi in un piccolo ma lussuoso negozio di Shenyang. Tra di loro, forse , il probabile acquirente.