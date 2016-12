Cina, scala roccia completamente nudo

11:03 - Libertà nuda e cruda: Li Tongxing ha scalato per 100 metri una parete rocciosa come mamma lo ha fatto. A parte la pericolosità dello sport estremo, non sarà stato facile per il giovane cinese aggrapparsi alle lastre dure completamente nudo, ma ce l'ha fatta. Tongxing ha vinto la sfida a dispetto delle proteste della moglie che lo aveva scherzosamente avvertito: se lo fai ti lascio.