3 agosto 2014 Cina, quando la pesca è grossa... ma i mezzi di "trasporto" sono piccoli Il pescatore 48enne Cai Chengzhu dopo aver pescato uno squalo balena di oltre 5 metri ha deciso di portarlo al mercato sul suo furgoncino Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:21 - Quando ha capito cosa era rimasto nella sua rete, Cai Chengzhu, pescatore cinese 48enne, ha fatto subito due calcoli e si è reso conto che si trattava di "caccia grossa". Al posto del solito pescato, aveva preso infatti uno squalo balena di oltre cinque metri. L'unico problema era però come trasportare l'animale fino al mercato. Il 48enne non si è però perso d'animo e ha deciso di usare il suo furgoncino, nonostante le dimensioni non proprio adatte.

Difficilmente per altro Cai Chengzhu avrebbe trovato qualcuno disposto ad aiutarlo: la pesca dello squalo balena è infatti vietata in Cina, in quanto specie protetta, e per legge se un animale resta in una rete, se ancora vivo, deve essere liberato. Ma il 48enne, non solo ha evitato questo accorgimento, ma una volta arrivato al mercato ha sostenuto che ormai l'animale era morto e quindi era suo diritto venderlo.