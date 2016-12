1 agosto 2014 Cina, per la festa degli innamorati

anche le pesche "si vestono" sexy L'idea nata dalla mente di un designer di Shanghai per il Qixi Festival, una sorta di festa di San Valentino in salsa cinese Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:03 - Difficile dire che sia un regalo di classe, sicuramente però è di effetto. Sono le "sexy pesche" nate dalla mente di un designer di Shanghai e pensate per il Qixi Festival, una sorta di festa di San Valentino in salsa cinese che si tiene a inizio agosto. La confezione, che contiene nove pesche, è in vendita a circa 60 euro.