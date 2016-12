20 febbraio 2014 Cina, padre trascina la figlia per strada a torso nudo: proteste su Weibo Le foto scioccanti ritraggono l'uomo che punisce in maniera fin troppo severa la piccola che non voleva indossare il giubbotto Tweet google 0 Invia ad un amico

08:46 - Un coro di proteste si è levato su Weibo, la versione cinese di Twitter, a causa di queste foto scioccanti dove un padre per punizione ha svestito la figlia, lasciandola a torso nudo, e l'ha trascinata per strada al freddo. La severa punizione è stata la conseguenza delle bizze della piccola che non voleva indossare il giubbotto. La polizia allertata dagli utenti, però, non ha fatto altro che constatare il fatto senza prendere alcun provvedimento poiché ha ritenuto il comportamento non perseguibile dalla legge.