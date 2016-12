Cina, la vita corre sul triciclo

10:22 - Il triciclo in Cina è uno dei mezzi più utilizzati per lo spostamento e non solo. Sui mezzi a tre ruote viaggiano merci, in prevalenza tessuti, e persone: c'è chi si riposa prima di dare il cambio e pedalare, c'è chi riesce persino a dormire e poi c'è chi ci porta a spasso tutta la famiglia, bimbi compresi. Nella città di Canton, capoluogo della provincia del Guangdong, sono 1.500 i tricicli usati per affari.