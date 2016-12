3 settembre 2014 Cina, la scuola non ha abbastanza terreno La pista di atletica è sul tetto dell'edificio A Tiantai i dirigenti delle elementari non si sono scoraggiati quando hanno saputo di non avere sufficiente terra per costruire un centro sportivo... Tweet google 0 Invia ad un amico

09:39 - Tutti sul tetto per l'ora di ginnastica. I dirigenti di una scuola elementare cinese non si sono scoraggiati quando hanno scoperto di non avere a disposizione abbastanza terreno per realizzare un centro sportivo. E così hanno fatto costuire la pista di atletica sul tetto dell'edificio di quattro piani. Per la gioia, si può immaginare, dei prof che al piano di sotto tentano di insegnare... L'originale istituto si trova a Tiantai, nella provincia di Zhejiang.