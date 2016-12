15 aprile 2014 Cina, la corsa degli uomini sui tacchi In un centro commerciale di Huaian, nella provincia cinese di Anhui, un gruppo di uomini si è sfidato in una corsa sui tacchi a spillo Tweet google 0 Invia ad un amico

13:34 - Non solo le donne corrono sui tacchi a spillo. Anche i loro compagni si sfidano a volte in questa strana competizione. E' successo in un centro commerciale di Huaian, città della provincia cinese di Anhui. L'effetto è stato molto divertente sia per i partecipanti che per il pubblico.