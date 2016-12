17 giugno 2014 Cina, il padre morì di cancro due anni fa

Lei fa il giro dell'Europa con la sua sagoma La giovane posta online le fotografie davanti ai monumenti-simbolo. Il suo scopo è di recarsi nei Paesi che il genitore avrebbe desiderato visitare quando era in vita Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:43 - Una ragazza cinese col cuore straziato dalla perdita del padre, ucciso da un cancro allo stomaco, ha compiuto un giro in Europa con una sagoma in cartone dell'uomo in dimensioni reali e si è fotografata con lui davanti ai monumenti-simbolo del Vecchio continente. Lo scopo era di andare in tutti i Paesi che l'uomo avrebbe voluto visitare quand'era in vita. La giovane ha condiviso l'album sul web per incentivare altri ad agire come lei.

Il padre di Jinna Yang mancò due anni fa. Jinna sofferse molto per la perdita e nel proprio blog scrisse che il genitore invece di provvedere al pane per lei e per la famiglia aveva improvvisamente cambiato stile di vita dedicandosi alle cose che aveva sempre amato fare, come giocare a golf.



Poi ha avuto l'idea della sagoma di cartone da portarsi in viaggio e ha condiviso le foto nella speranza di incoraggiare altre persone a seguire i propri sogni e aspirazioni.