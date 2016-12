Cina, donna si getta dalla finestra ma pompiere la prende al volo

09:13 - Rocambolesco salvataggio in Cina. Dopo un litigio in famiglia una ragazza sale al quinto piano della sua casa e si siede sulla finestra decisa a buttarsi di sotto. A risolvere la situazione arriva un pompiere, calato dall'alto, che prende al volo la ragazza mentre sta precipitando. Pompiere eroico e anche un filo temerario, dal momento che lo strattone per far cadere la ragazza lo dà proprio lui...