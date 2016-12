14 marzo 2014 Cina, compra un'auto nuova e la paga

con 103mila banconote e 16mila monete La signora Li ha consegnato scatoloni pieni zeppi di contanti e monetine per acquistare la sua nuova vettura. Per la gioia dei commessi...

11:27 - Ha comprato la macchina nuova, marchio Audi, e ha deciso di pagarla in contanti. Una donna cinese, la signora Li, si è presentata al concessionario di Hebei armata di diversi scatoloni pieni zeppi di denaro. Per la precisione: 103mila banconote e 16.300 monetine del valore di un yuan ciascuna, per un totale di circa 14mila euro. Immaginate la gioia dei dipendenti del negozio quando il loro capo ha chiesto loro di contare tutti quei soldi...