Cina, coltello cade dall'ottavo piano e gli trapassa il cranio

07:55 - Gli è piovuta letteralmente dal cielo, conficcandosi nella sua testa. Una esperienza terribile e straordinaria insieme che, almeno, quest'uomo cinese, sopravvissuto a una lama di 5 pollici, può raccontare. Xiao Yunzhi, 57 anni, come riporta The Telegraph, stava camminando per strada, a Guangyuan, quando un coltello da cucina caduto da una finestra all'ottavo piano, gli si è conficcato in testa.

L'uomo ha raccontato di essersi sentito improvvisamente la testa pesante, ma sono state le urla di orrore di alcuni passanti a fargli comprendere l'accaduto. La lunga lama aveva trapassato la testa di lato, senza miracolosamente sfondargli il cranio. Un'ambulanza lo ha portato in ospedale dove gli è stata estratto il coltello. Ecco il malcapitato, con tanto di radiografia. Da lasciare in eredità ai posteri.