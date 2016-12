30 aprile 2014 Chiude "Nuts" e il funerale della sexy

rivista britannica si celebra online Ha fatto compagnia agli uomini - e non solo - del Regno Unito per dieci anni. Ora l'addio alle edicole e il commosso saluto dei lettori su Twitter Tweet google 0 Invia ad un amico

09:58 - La sexy rivista britannica "Nuts" chiude i battenti dopo aver allietato per ben dieci anni il relax dei suoi lettori grazie a "ragazze - rigorosamente dai 18 ai 30 anni -, gadget, calcio e corse", come recitava, nel 2004, la campagna di lancio. Colpa del web, che ha reso di colpo obsoleti e troppo cari anche i giornali un po' più spinti. Tanti i tweet di addio alla rivista, raccolti sotto l'apposito hashtag #ripnuts, ossia "riposa in pace, Nuts".