6 gennaio 2014 Chicago, ricrea le scene più romantiche dei film con il cane del suo capo Tutto è cominciato quando i colleghi di Chris Naka hanno avuto l'idea di far posare Wrigley in una famosa scena di Titanic

15:32 - Per un mese Chris Naka ha ricreato scene da film con il cane del suo capo, Wrigley. Tutto è cominciato quando i suoi collaboratori del Blue Man Group a Chicago hanno avuto l'idea di far posare Naka con il cane in una famosa scena di Titanic. Da lì, con Wrigley come Kate Winslet e lui come Leonardo Di Caprio, Chris ha iniziato a divertirsi ricreando le altre scene da film famose.