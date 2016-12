Che spettacolo in fondo al mar: la "vita lenta" di spugne e coralli in timelapse

12:27 - E' uno spettacolo la vita in fondo al mar: lo canta anche Sebastian, il granchio amico della Sirenetta e il video realizzato con la tecnica del timelapse ne è la conferma. Coralli e spugne, che a un occhio poco attento possono apparire praticamente immobili, sono in realtà in continua evoluzione. Le barriere coralline sono un vero fermento di vita. Per realizzare il progetto, chiamato "Slow Life", il fotografo Daniel Stoupin ha usato quasi 150mila scatti.