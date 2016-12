Cavalcata sul cammello con imprevisto

10:28 - Quante volte durante uno spettacolo avete sentito chiedere al pubblico "ci serve un volontario"? E quante volte vi siete nascosti dietro il vicino di posto per non essere voi? Ecco questa ragazza la prossima volta forse ci penserà bene prima di non prendere tutte le precauzioni del caso. Chiamata infatti a prendere parte come "volontaria" a una cavalcata sul cammello durante uno spettacolo al circo, si è trovata a dover risolvere un inconveniente decisamente imprevisto.