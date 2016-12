Carolina del Nord, studente si spoglia per festeggiare il diploma: fermato

18:16 - Questo liceale americano si è conquistato il "rispetto" di tutti i suoi coetanei sfidando le rigide regole delle autorità scolastiche americane, durante il rituale ritiro dei diplomi. Il protagonista del video, che è diventato virale in Rete, si chiama Quinton Murphy e ha osato "festeggiare" il diploma spogliandosi sul palco dell'aula magna della "Jack Britt High School" di Fayetteville, nella Carolina del Nord. Murphy è infatti rimasto in mutande (leopardate) mentre il pubblico è scoppiato in una risata fragorosa per lo sbalordimento.

Nei commenti sui social network c'è chi si è chiesto in maniera ironica come sia possibile che sia "ancora vivo". Il giovane, scortato all'uscita della struttura dagli agenti della polizia, non è stato arrestato. Come punizione, gli è stato revocato il certificato del diploma. Murphy rimane comunque diplomato, ma non potrà più mettere piede a scuola, neanche per eventi sportivi. Intanto dall'istituto cercano di intimidire i possibili futuri emuli avvisando: "La prossima volta i provvedimenti punitivi saranno a lungo termine". A buon intenditor...