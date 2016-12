3 marzo 2014 Carnevale di Rio: un caleidoscopio di colori In Brasile il carnevale più movimentato, divertente e coinvolgente del mondo. Una miriade di persone per le strade che fanno festa da mattina a sera Tweet google 0 Invia ad un amico

13:18 - Il Brasile fa festa, e a Rio De Janeiro è di scena il carnevale più colorato del mondo. Balli, manifestazioni e spettacoli fino a notte tarda. La città ha iniziato a fare festa venerdì scorso, e fino all'8 marzo per le strade del centro si vedranno solo abiti colorati e gente in maschera. 400 scuole di samba si esibiranno con le loro coreografie, martedì 4 marzo avrà luogo la tradizionale parata dei bambini, e sabato 8 marzo termineranno le manifestazioni quando i campioni sfileranno nel sambodromo per l'ultima volta.