28 marzo 2014 Capanne nei boschi e suggestivi falò: l'hotel per staccare la spina e immergersi nel verde Le singolari "stanze" si trovano nelle foreste svedesi a nord di Stoccolma. Originariamente erano state costruite come luoghi in cui bruciare il carbone

10:12 - Capanne di legno nei boschi della Svezia, per dormire completamente immersi nella natura: sono queste le "stanze" che offre l'hotel Eco-Lodge Kolarbyn, a nord di Stoccolma. Un modo per staccare la spina dalla vita frenetica di città e ritornare alle origini. Privo di elettricità, lascia spazio a suggestivi falò per riscaldarsi e cucinare. Le strutture originariamente erano state costruite come luoghi in cui bruciare il carbone.