Canada, paracadutista sviene in cielo: lo salvano gli amici

19:43 - Svenire non è mai una bella sensazione, figuriamoci se capita in caduta libera a 6.700 metri di altezza. E' successo in Canada ad un paracadutista intento in un lancio con i suoi amici. I compagni di volo, che poi hanno dovuto soccorrerlo, hanno compiuto manovre pazzesche: il tutto ovviamente sotto l'occhio delle loro telecamere. Il malcapitato, senza ossigeno, perde i sensi e ruota come una trottola sospeso in aria. Diversi tentativi per fermare quella caduta senza fine: prima con le mani, poi i piedi ma nulla da fare. A poco dallo schianto, finalmente, uno dei suoi amici riesce ad afferrarlo alle spalle, lo mette in posizione corretta, a pancia in giù e tirare il gancio di sicurezza. Il paracadute si apre e l'uomo è salvo!