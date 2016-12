Canada, il ponte sulla valle è tutto di vetro

11:34 - Allo Jasper National Park, in Canada, c'è ora una nuova spettacolare attrazione, la Glacier Skywalk. Appena inaugurata, è una passerella che si affaccia sulla Sunwapta Valley, tra le Montagne rocciose, e offre un panorama mozzafiato. Il corridoio lungo 35 metri e sospeso a 280 metri d’altezza, ha barriere e pavimento in vetro. L'impressione è quindi di essere quasi in volo. I lavori di costruzione sono durati quasi due anni e sono costati la bellezza di 121 milioni di dollari.