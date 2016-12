Cambridge cerca dottori in cioccolato

10:02 - Diventare dottore in cioccolato? Oggi si può. E per di più è stata la Cambridge University a creare questo insolito bando. Insomma uno dei migliori atenei britannici e mondiali cerca un ricercatore da aggiungere a un team del Dipartimento di Ingegneria Chimica e Biotecnologie per gennaio 2015. Ma il suo sarà un ruolo ben preciso: trovare il modo in cui il cioccolato, che ha un punto di fusione vicino a quello del corpo umano, può rimanere solido e mantenere le sue qualità anche in climi caldi.

Per questo il candidato dovrà anche avere buone capacità matematiche e aver studiato nel percorso universitario fisica, chimica, scienza dei materiali o ingegneria per almeno quattro anni. I candidati hanno tempo fino al 29 agosto per iscriversi alle selezioni, il progetto di ricerca multidisciplinare sul cioccolato è interamente finanziato ed è aperto ai cittadini di tutta l'Ue...per ora. Ma ben presto potrebbe diventare planetario: per la gioia dei golosi di tutto il mondo.