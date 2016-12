Brasile, ubriaco al volante si fionda in negozio: dipendenti vivi per miracolo

15:55 - Ubriaco al volante, ha sfondato la vetrina di un supermercato e ha concluso la sua folle corsa travolgendo bancali e scaffali del negozio. Un 25enne è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia di Guarapuava, centro nel Sud del Brasile. Illesi per miracolo i dipendenti dell'esercizio commerciale e una donna, sfiorata dall'auto impazzita mentre era alla cassa per pagare la spesa.