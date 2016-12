19 marzo 2014 Brasile, dopo 35 anni ritrova il fratello homeless (e poeta) grazie a Facebook La pagina aperta da una volontaria. Raimundo Arruda Sobrinho viveva per le vie di San Paolo, componendo brevi poesie. Poi, il lieto fine. Il fratello, dopo averlo incontrato, si è preso cura di lui Tweet google 0 Invia ad un amico

13:19 - La sua storia sta commuovendo il Brasile. Raimundo Arruda Sobrinho, per 35 anni senzatetto di San Paolo, viveva per strada scrivendo brevi e belle poesie. La sua vita è cambiata da quando ha incontrato una donna, Shalla Monteiro, che creato una pagina di Facebook in suo onore. Tra gli oltre 40mila fan, uno è particolarmente importante: il fratello di Sobrinho. I due si sono incontrati e da allora non si sono più separati.