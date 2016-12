Brandon, il baby bodybuilder che vuole diventare Frank Medrano

09:09 - Se non fosse per i suoi 7 anni, questo baby palestrato potrebbe fare invidia a qualsiasi aspirante bodybuilder. Brandon Blake, da Kildare, in Irlanda, ha il fisico di un atleta professionista nonostante frequenti ancora la scuola materna. Con un collage postato su Instagram accanto al suo idolo Frank Medrano, stella del fitness, il piccolo è diventato subito un fenomeno con oltre 5.500 condivisioni in Rete. A spopolare non è solo la "tartaruga" ben evidente nello scatto, ma la passione che spinge questo bambino a passare più tempo in palestra piuttosto che a giocare con gli amici o con un xbox. Stando a quanto detto dal padre, Brandon non è stato assolutamente influenzato dai genitori a fare questo tipo di sport ma ha sempre ammirato Medrano al punto di voler diventare esattamente come lui, e perchè no di poter vincere anche una medaglia alle Olimpiadi.