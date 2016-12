Barbie è grassa? Fatele la liposuzione Ritirato il gioco delle polemiche

08:49 - Barbie ha messo su qualche chilo di troppo? La dieta non basta (o è troppo faticosa) per tornare in forma? Nessun problema, bambini: c'è la liposuzione. Polemiche per un gioco, messo in vendita su iTunes Store e su Google Play, che chiedeva a piccoli utenti dai 9 anni in su di asportare il grasso in eccesso per far tornare la bambola "bella e magra". L'app, dal discutibile peso educativo, è stata rimossa dai negozi online.

La denuncia è partita da un'associazione femminista londinese, Everyday Sexism, che ha chiesto ai propri seguaci su Twitter di alzare la propria voce contro Apple e Google chiedendo la rimozione del gioco dai loro negozi virtuale.



Ecco la descrizione della app: "Questa sfortunata ragazza ha diversi chili di troppo e nessuna dieta può aiutarla. Nella nostra clinica può trovare una soluzione chirurgica, denominata liposuzione, che le permetterà di diventare magra e bella. Basteranno qualche taglio nelle aree più problematiche e l'aspirazione del grasso in eccesso. La operiamo, dottore?"



La società che ha disegnato la app non ha nulla a che fare con la Mattel, l'azienda che produce la bambola più venduta al mondo.