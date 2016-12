21 marzo 2014 Bambino cinese nasce prematuro, ma pesa già più di 6 chili Parto da record all'ospedale di Changchun, dove una donna di 36 anni ha subito un taglio cesareo di due ore Tweet google 0 Invia ad un amico

16:30 - Nel reparto di salute materna e infantile dell'ospedale di Changchun, nella provincia cinese di Jilin, è venuto alla luce un bimbo da record. Nonostante sia prematuro di dieci giorni, il neonato infatti pesa già 6,25 chili. La madre, una donna di 36 anni, nella giornata di martedì ha subito un taglio cesareo di circa due ore.

Questo non è comunque il bambino più pesante nato in Cina nel 2014, nel mese di febbraio un altro neonato era arrivato ad oltre 7 chili di peso, a Shanwei. Nel Paese asiatico la nascita di bimbi sovrappeso si attesta attorno al 6,9 per cento; questa tendenza sarebbe la combinazione tra la crescita del tasso di obesità dei cinesi e la dieta povera delle madri.